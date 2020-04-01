Чечня закрывает границы из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram объявил о закрытии наземного и воздушного сообщения республики с 5 апреля.

«Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», - объяснил глава субъекта.

До указанной даты, по словам Кадырова, жители ЧР, находящиеся за пределами республики, должны успеть вернуться домой.

Он подчеркнул, что исключением является продовольствие и медицинские товары. Кадыров также добавил, что в республике начнется санитарная обработка.

В республике коронавирусом заразились 10, скончался один человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Существенные вспышки происходят в Италии, США, Испании, и Иране, и географическое распространение эпидемии продолжается. В России на сегодняшний день - 2777 больных, 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.