В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них есть ребенок. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пять заболевших проживают в Барнауле, двое из Павловска, еще один из Заринска. Пятеро инфицированных ранее контактировали с человеком, зараженным COVID-19.

В сего в Алтайском крае зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, двое накануне были выписаны, один пациент находится в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как удовлетворительное.

В регионе на коронавирусную инфекцию обследовали 9434 человека.