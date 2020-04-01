Имбирь против коронавируса: врач объяснил эффективность пряностей в борьбе с COVID-19

Из-за ситуации с коронавирусом в Сети появлялась информация о том, что в профилактике коронавируса помогают такие продукты как чеснок, лимон, имбирь, ананас, манго, апельсины, лук. «Звезда» спросила врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока о пользе и защитных свойствах имбиря, и о том, действительно ли он может помочь в профилактике COVID-19.

«Вещества, которые защищают нас от инфекции, в том числе вирусных, находятся в крови. Если вы выпили напиток или пожевали какую-то пряность, у вас возникает раздражение слизистой оболочки рта, горла, носоглотки. Кровь приливает к слизистой возникает состояние активной гипермии, мы ощущаем тепло в горле, на языке, щеках. И кровь приносит защитные факторы - интерфероны, которые в крови находятся и лейкоциты, которые потом буту бороться с инфекциями», - объяснил Болибок.

Таким образом, механизм действия связан не только с имбирем, сколько с оказанием местного раздражающего действия глотки, носоглотки, рта.

«Пряности употребляют для профилактики сезонных простуд», - заключил он.

В таком случае, эффективным средством в профилактики вирусных заболеваний, по мнению врача, могут стать имбирь, из которого можно приготовить сбитень, добавив мед и травы, и перец.

По другой версии, защитить от коронавируса могут продукты, которые составляют основу средиземноморской диеты: яйца, рыба, бобовые, овощи, фрукты.

В России на сегодняшний день - 2777 больных, 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.