Постпред США призвала РФ и НАТО помогать друг другу в борьбе с COVID-19

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон считает, что Россия и Североатлантический Альянс должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса.

Она отметила, что здравоохранение переживает сейчас гуманитарный кризис. Любая помощь, которую РФ и НАТО смогут предоставить друг другу, будет полезна.

«Если мы можем, имеем возможность помочь друг другу, мы должны и будем помогать», - добавила Хатчисон.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь России другим странам в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что пандемия коронавируса - международный кризис, во время которого страны должны помогать друг другу.