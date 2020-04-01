Путин начал совещание с правительством в режиме телеконференции

Президент РФ Владимир Путин начал совещание с членами правительства в формате телеконференции. Этот формат осуществляется впервые.

Сам президент отметил, что удаленный режим его совещаний с подчиненными не отразится на качестве работы.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что «отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате».

Представитель Кремля подчеркнул, что это - новация, в которой полностью задействуются технологические возможности для обеспечения дистанционного формата работы.

На повестке телеконференции - развитие агропромышленного комплекса.