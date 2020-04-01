Любви не помеха: россияне смогут регистрировать браки дистанционно во время коронавируса

Граждане Российской Федерации, которые в настоящее время хотят вступить в брак, смогут это сделать дистанционно, не посещая отделения ЗАГС. О том, что жителям всей территории нашей страны должна быть предоставлена такая возможность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин дал поручение решить этот вопрос министерству юстиции.

Накануне сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил работникам ЗАГСов регистрировать браки, разрешив фиксировать только факты рождения или ухода из жизни.