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Любви не помеха: россияне смогут регистрировать браки дистанционно во время коронавируса

Валентина Пескова
17:01 01.04.2020
О необходимости дать гражданам РФ регистрировать браки и другие события в ЗАГС заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Любви не помеха: россияне смогут регистрировать браки дистанционно во время коронавируса
© Фото: Irina Iriser, Pexels

Граждане Российской Федерации, которые в настоящее время хотят вступить в брак, смогут это сделать дистанционно, не посещая отделения ЗАГС. О том, что жителям всей территории нашей страны должна быть предоставлена такая возможность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

«Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», - сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин дал поручение решить этот вопрос министерству юстиции.

Накануне сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запретил работникам ЗАГСов регистрировать браки, разрешив фиксировать только факты рождения или ухода из жизни.

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