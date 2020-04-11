Сильный ветер и похолодание: в Москве объявлен желтый уровень опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. Предупреждение будет действовать в субботу, 11 апреля, с 09.00 до 21.00.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

По прогнозам метеорологов, в регионе ожидаются поры ветра от 11 до 16 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до + 4 градусов, могут пройти небольшие дожди.

В выходные в Москве существенно похолодает. Это будет особенно заметно после рекордных положительных значений. Днем температура воздуха опустится ниже 10 градусов и в ночные часы составит до - 5 градусов.