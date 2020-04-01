Житель Мурманской области заразил коронавирусом девять человек

По предварительно подтвержденному диагнозу девять человек заразились от жителя Мурманска, приехавшего с Кубы, сообщил оперштаб.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 1 апреля, в Мурманской области зарегистрировано 11 зараженных коронавирусом, один человек выздоровел. Всего в России насчитывается 2777 больных пневмонией нового типа, 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли. Эпицентром заражения считается Москва - здесь 1880 больных. В пятерку регионов с наибольшим числом зараженных также входят Подмосковье (134 случая), Санкт-Петербург (125), Коми (54), Свердловская область (33), Бурятия (25).