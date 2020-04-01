В Росстате отметили подорожание сахара и гречки в РФ

В России продолжают дорожать гречка и сахар. Однако, как сообщает Росстат, сейчас подорожание идет более низкими темпами, чем на прошлой неделе.

За период с 24 по 30 марта гречневая крупа подорожала на 2,2%, сахар песок - на 3,5%. Также увеличились цены на куриные яйца - на 2,3%, шлифованный рис - на 1,2%, курицу - на 1%. Кроме того, незначительно подорожали говядина, мука, макароны и вермишель - на 0,6-0,8%, свинина, баранина, тушенка, подсолнечное масло и соль - на 0,3-0,5%.

Для сравнения, на прошлой неделе, с 17 по 23 марта, гречка подорожала на 2,8%, а сахар на 7%.

Ранее участники рынка сообщили, что поставщики гречихи информировали крупные сети о повышении цен. Представители магазинов рассказывали о переговорах с поставщиками о подорожании крупны на 20-30%.