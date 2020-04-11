Возле отвоеванной у боевиков трассы Дамаск - Алеппо начали выращивать урожай

Жители населенных пунктов у трассы М-5 Дамаск - Алеппо восстанавливают свои дома и начинают выращивать урожай на территориях, прилегающих к магистрали. В регион потихоньку возвращается мирная жизнь.

Трасса М-5 связывает столицу Дамаск с одним из крупнейших городов Сирии и экономическим центром Алеппо. Это одна из основных магистралей в Сирии. До недавнего времени трасса находилась под контролем террористов. Сирийская армия буквально по участку отвоевывала у боевиков этот важный объект инфраструктуры А недавно войска САР вошли в город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб, и взяли под контроль последний участок трассы. Это позволило, в первую очередь, наладить доставку продуктов и медикаментов в пострадавшие провинции.

Сейчас на прилегающих к автодороге территориях можно встретить мирных жителей. Около самой трассы появляются автозаправки и автомастерские. Поля, которые совсем недавно зарастали сорняками, сегодня выглядят очень ухоженно: за них взялись местные фермеры.

Аграрии выращивают тут пшеницу, кукурузу и фасоль, а также лекарственные травы. Теперь весь этот урожай можно беспрепятственно отвозить в город по трассе М-5.