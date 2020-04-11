Академик РАН озвучил самый оптимистичный прогноз по COVID-19 в РФ

В России эпидемия коронавирусной инфекции, по самому оптимистичному прогнозу, может завершиться к началу июня. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать эту самоизоляцию и другие рекомендации Правительства по предотвращению распространения вируса», - считает инфекционист.

Он отметил, что на завершение эпидемии в июне может повлиять не только дисциплинированность россиян, которые не будут контактировать с друг другом, но и отсутствие серьезных врачебных ошибок.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», - рассказал Малеев в интервью «Парламентской газете».

В РФ режим самоизоляции действует до 30 апреля. Владимир Путин, обращаясь к нации, сказал, что пик эпидемии в нашей стране еще не пройден. Он заверил граждан, что Россия, проходившая через многие серьезные испытания, сможет справиться с «коронавирусной заразой».

По данным на субботу, 11 апреля, во всем мире число инфицированных коронавирусом достигло 1 632 459 человек. Погибли от болезни 97 494 пациентов. Наибольшее число болеющий людей зафиксировано в США – 461 437 инфицированных. По смертности от COVID-19 всех опережает Италия. В стране зарегистрировано 18 279 погибших.