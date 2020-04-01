Четыре сотрудника Роскосмоса заболели коронавирусом

У четверых сотрудников Роскосмоса диагностирован коронавирус, еще у троих COVID-19 не подтвердился.

«На данный момент на предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтвержден диагноз коронавирус», - сообщает РИА Новости.

На данный момент в госкорпорации работает 200 тысяч человек. На предприятиях ракетно-космической отрасли ежедневно проводится мониторинг ситуации: некоторые сотрудники работают удаленно, в городах рядом с космодромами Байконур, Восточный, а также в Звездном городке производится дезинфекция тротуаров, площадей, больниц.

Также сотрудники Роскосмоса регулярно сдают тест на коронавирус. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2777 больных, 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.