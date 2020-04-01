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Путин утвердил наказание за нарушения на выборах по поправкам в Конституцию

Валентина Пескова
16:20 01.04.2020
Глава Российской Федерации работает в удаленном режиме, однако это не мешает ему осуществлять свою рабочую деятельность в полном объеме.
Путин утвердил наказание за нарушения на выборах по поправкам в Конституцию
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым в Российской Федерации будет введена уголовная и административная ответственность за нарушения на выборах при голосовании по принятии поправок в Конституцию.

Согласно документу, получение бюллетеня для голосования за другое лицо или получение бюллетеня для повторного голосования будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей или предусматривать лишение свободы до трех лет.

«За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии - штраф до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до четырех лет», - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Он подразумевает реализацию новых инвестпроектов и создает благоприятные условия для инвесторов.

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