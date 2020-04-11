Число зараженных COVID-19 в США превысило полмиллиона
По количеству заболевших Штаты опережают весь мир.
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в Штатах подтверждено 500399 случаев инфицирования. Вылечиться удалось 28,837 человекам, погибли 18693. Больше всего смертей в штате Нью-Йорк - 5820.
В США ситуация с коронавирусом остается самой сложной в мире. Страна занимает первое место по количеству зараженных, по числу смертей ее опережает лишь Италия - там погибло 18849 человек.