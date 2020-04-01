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Отсрочка на 6 месяцев: в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Валентина Пескова
15:52 01.04.2020
Данным правом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, понесшие убытки из-за COVID-19, а также представители малого и среднего бизнеса.
Отсрочка на 6 месяцев: в Госдуме приняли закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Депутаты Госдумы сегодня в третьем и окончательном чтении приняли поправки в закон о ЦБ, которые разрешают гражданам, ведущим индивидуальный, малый или средний бизнес воспользоваться кредитными каникулами. Это сделано в связи с тем, что многие предприниматели несут убытки в связи с карантином, объявленным из-за коронавируса.

Согласно новому закону, заемщик может попросить отсрочку в уплате потребительского или ипотечного кредита сроком до шести месяцев, в случае, если его доход за предыдущий месяц стал ниже по сравнению со среднемесячными доходами за минувший год на 30 % и более. Документы, подтверждающие снижение доходов, должны быть взяты официально в банке. На предоставление данных бумаг у выплачивающего кредит гражданина РФ есть 90 дней с момент обращения.

Закон депутаты приняли после поручения президента РФ Владимира  Путина, которое он отдал  25 марта. Глава государства предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход на фоне распространения коронавируса снизился более чем на 30%.

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