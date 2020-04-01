Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Вероятность попадания в больницу и смерти при заболевании коронавирусом увеличивается с возрастом, выяснили ученые британского совета по медицинским исследованиям.

Для анализа были взяты данные о случаях заражения COVID-19 в Китае и еще 37 странах за февраль. Специалисты разделили заболевших на группы по возрасту и составили коэффицент летальности от вируса.

«Оценки коэффициента смертности от инфекций, усредненного по всем возрастным группам, колеблются от 0,2% до 1,6%, тогда как оценки коэффициента смертности от инфекций в самой старшей возрастной группе, старше 80 лет колеблются от 8% до 36%», - сказано в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Согласно результатам, вероятность умереть от коронавируса в возрасте до 39 лет практически равна нулю, в возрасте 40-49 лет – 0,2 %, 50-59 лет – 0,6 %, 60-69 лет – чуть менее двух процентом.

В особой группе риска находятся люди в возрасте от 70 до 79 лет - 4,3 % и старше 80 – 7,8 %.

По состоянию на 1 апреля во всем мире зарегистрировано 857 442 случаев и 42 тысячи погибли, при этом вылечились больше 178 тысяч человек.

Эпидемия началась в материковом Китае в в городе Ухань, провинции Хубэй. Однако 26 февраля темпы роста заболеваемости в остальном мире стали выше, чем в Китае. Существенные вспышки происходят в Италии, США, Испании, и Иране, и географическое распространение эпидемии продолжается. В России на сегодняшний день - 2777 больных, 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.