Китай направил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19
По последним данным, в России подтверждено 11 917 случаев заражения COVID-19.
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Китай направил в Россию группу специалистов для помощи в борьбе с новым типом коронавируса. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНР.
«Для оказания помощи России в борьбе с эпидемией нового типа коронавирусной инфекции правительство Китая решило направить группу медицинских экспертов», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что группа создана Национальной комиссией здравоохранения КНР и начала свою работу 11 апреля.
По последним данным, в России подтверждено 11 917 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 795 человек, 94 человека погибло.