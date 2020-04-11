Китай направил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

Китай направил в Россию группу специалистов для помощи в борьбе с новым типом коронавируса. Об этом заявили в министерстве иностранных дел КНР.

«Для оказания помощи России в борьбе с эпидемией нового типа коронавирусной инфекции правительство Китая решило направить группу медицинских экспертов», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что группа создана Национальной комиссией здравоохранения КНР и начала свою работу 11 апреля.

По последним данным, в России подтверждено 11 917 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 795 человек, 94 человека погибло.