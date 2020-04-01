Галкин объяснил популярность своей шутки о Путине

Юморист Максим Галкин прокомментировал ажиотаж вокруг себя и на слова о российском лидере. Он не ожидал, что шутка о том, что «Путин — это уже не фамилия, а должность», привлечет столько внимания.

«Я занимаюсь политической сатирой очень давно. И я думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче», - сказал Галкин.

По его словам, политического юмора становится все меньше, это объясняется нынешними реалиями.

«В соседнем государстве президентом неожиданно стал юморист, наверное, из-за этих двух факторов про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь», - объяснил актер и телеведущий сайту «Комсомольской правды».

Напомним, что речь идет о шутке, которую он озвучил в Новосибирске в октябре 2019 года. Тогда юморист отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».

Ранее сам Владимир Путин отреагировал на юмор Галкина о должности, которую занимает. По словам президента, «человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно».