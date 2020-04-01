Камеры наблюдения и соцкарты: как будут отслеживать жителей Москвы на самоизоляции

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко сообщила о том, что жителей столицы, которые покидают свои дома, будут отслеживать по камерам видеонаблюдения и социальным картам.

«Если человек ей воспользовался, то это будет видно, карта же личная. А камеры наблюдения... У нас же сплошное покрытие», - отметила она в комментарии «Звезде».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что граждан, нарушивших карантин, будут информировать через SMS или единый портал госуслуг.

Все данные о нарушителях будут также поступать в МВД, Минздрав, Роспотреднадзор и рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению COVID-19.