Подписан закон о защите и поощрении капиталовложений
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
© Фото: Nikolay Gyngazov,Global Look Press
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ появился на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает реализацию новых инвестпроектов и создает благоприятные условия для инвесторов.
Также он устанавливает ответственность за нарушение условий соглашения, порядок рассмотрения споров, а также дополнительные гарантии инвесторам.