США наложит санкции на страны, которые отказываются забирать своих граждан

Соединенные Штаты могут наложить санкции на страны, которые откладывают возвращение своих граждан на родину либо отказывают в нем во время пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Согласно документу, в первую очередь могут быть наложены визовые ограничения.

Информацию о нарушениях со стороны государств, уточняется в указе, госсекретарю должен будет передавать глава министерства внутренней безопасности США. Решение о введении санкций после этого должно быть принято в семидневный срок.