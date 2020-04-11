В США число умерших от COVID-19 за сутки впервые превысило две тысячи

Количество умерших от коронавируса нового типа в США впервые превысило две тысячи человек за сутки. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Число погибших, согласно статистике, увеличилось на 2508 - с 16 129 до 18 637.

Количество зараженных в стране приближается к полумиллиону. Излечились от вируса на данный момент почти 29 тысяч человек.