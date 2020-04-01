Власти Москвы отреагировали на сообщение о запрете продажи алкоголя, которое появилось в Сети. Предполагалось, что спиртное перестанут продавать с 23 часов 1 апреля.

«Нет, такого распоряжения никто не подписывал. Скорее всего, кто-то решил пошутить», - цитирует РИА Новости слова руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Врач-нарколог ранее прокомментировала мнение о якобы пользе алкоголя для профилактики коронавируса. По ее словам, это не так. Спиртное, наоборот, пагубно воздействует на иммунитет и увеличивает риск заражения.