Замминистра Минздрава Костенников уволился по собственному желанию
Костенников занимал эту должность с июля 2013 года.
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Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников покинул свой пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
59-летний Костенников занимал эту должность с июля 2013 года. Ранее он работал начальником юридического отдела аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном Федеральном округе и начальником правового управления Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.