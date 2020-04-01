В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек. Такое число стало рекордным значением для государства.

Согласно подсчетам CNN, с начала пандемии на территории страны от заболевания скончались 3774 человека. Альтернативные данные американского Университета Джонса Хопкинса, отражающие ситуацию к 20.38 прошлого дня по московскому времени, говорят о 3600 летальных исходов в стране. Также, по информации последних, общее число заболевших к тому моменту составило 181 тысячу человек.

Недавно стало известно, что Соединенные Штаты по числу жертв уже опередили Китай, в котором началась вспышка COVID-19. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что через две недели ситуация пойдет на улучшение, но предупредил, что предшествующее время будет крайне сложным для страны.