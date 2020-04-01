Владимир Путин перешел на удаленный режим работы
Совещание с членами правительства президент проведет онлайн.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин перешел на удаленный режим работы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно. Все видят, как он работает удаленно, и сейчас этот формат будет использоваться максимально широко», - сказал он.
Сегодняшнее совещание с членами правительства президент также проведет в формате телеконференции.