Песков: Москва приветствует диалог для стабилизации энергорынков

По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, Россия не отказывается вести диалог и взаимодействовать с партнерами для стабилизации рынков в сфере энергетики.

«Российская сторона традиционно приветствует совместный диалог, обсуждение и взаимодействие для стабилизации энергетических рынков. Об этом говорил президент Путин неоднократно», - заявил пресс-секретарь.

Напомним, в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по сокращению добычи нефти, ни о ее продлении. Россия выступала за сохранение существовавших условий соглашения, а Саудовская Аравия категорически отвергала нашу позицию, предлагая еще больше сократить добычу нефти.

Как результат, с 1 апреля ограничения по добыче нефти в странах прежнего альянса сняты. До конца марта 2020 года страны сокращали добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки от объема октября 2018 года, из которых 300 тысяч приходилось на Россию.