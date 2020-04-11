Страны G20 обязались принять немедленные меры по стабилизации энергорынка

Главы энергетических ведомств стран G20 обязались принять срочные меры по обеспечению стабильности энергетического рынка в свете пандемии коронавируса. Об этом сказано в коммюнике по итогам внеочередного заседания энергетической G20.

«Значительный экономический спад и неопределенность прогноза в связи с пандемией (коронавируса - прим. ред.) усугубили дисбаланс предложения и спроса на энергоносители, усилили нестабильность энергорынка, напрямую влияя на нефтегазовый сектор и распространяясь по остальным сферам, что еще сильнее сказывается на восстановлении глобальной экономики», - говорится в тексте заявления.

Участники встречи признали приверженность некоторых производителей стабилизации энергетических рынков и важность международного сотрудничества в обеспечении устойчивости энергосистем.

Кроме того, страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Также участники мероприятия приняли решение провести внеочередную встречу по состоянию энергетического рынка в сентябре, отметив, что в случае необходимости они могут собраться и раньше.