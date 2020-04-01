Посетившие Коммунарку с Путиным члены правительства проходят тест на COVID-19

Члены правительства, вместе с президентом России Владимиром Путиным посетившие больницу в Коммунарке, главврач которой заразился коронавирусом, ежедневно проходят тестирование на COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке, они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу. Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», — заявил пресс-секретарь президента.

Помимо Пескова, вместе с президентом в Коммунарке побывали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Сам же Владимир Путин, по словам Пескова, сейчас предпочитает работать онлайн.

«Но также предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищенные каналы соединения. Слава богу, такие технические и технологические возможности есть», — заметил пресс-секретарь президента.

Двадцать четвертого марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где состоят на лечении больные COVID-19. Глава государства решил лично проверить работу медиков, надев перед посещением медучреждения защитный костюм и респиратор.

Тридцать первого марта главврач больницы Денис Проценко сообщил, что у него подтвердился диагноз коронавирус.



