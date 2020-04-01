«Такая пневмония лечится долго»: директор фонда Льва Лещенко о состоянии исполнителя

Народный артист РСФСР Лев Лещенко проведет в больнице еще минимум месяц. Его состояние стабильно, рассказал «Звезде» Директор Культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель.

«Ничего нового пока нет. Все стабильно. Такого рода пневмония лечится долго. Врачи сказали, такого рода заболевание лечится месяц, а там — в зависимости от течения», — сказал Гайдель.

Двадцать четвертого марта Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на пневмонию в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус показал положительный результат. При этом у его жены Ирины результат отрицательный.

За неделю до госпитализации Лещенко был на празднике сестры продюсера Игоря Крутого, в котором принимали участие множество звезд российской эстрады.