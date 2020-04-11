В Башкирии сняли ограничения на продажу алкоголя

Руководитель Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии дополнительных ограничений на продажу спиртных напитков, действовавших в регионе с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главы.

Отмечается, что розничная продажа алкоголя, в том числе при оказании услуг в сфере общепита, будет организована в соответствии с законом республики «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан». Так, с 13 апреля продажа спиртного будет разрешена с 10:00 до 22:00.

Ранее СМИ сообщили, что власти некоторых субъектов РФ решили ограничить продажу алкоголя в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.