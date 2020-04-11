Более 650 за сутки: число жертв COVID-19 в Нью-Йорке превысило 5 тысяч человек

Количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке достигло 5429 человек. Всего подтверждено 94,409 тысяч случаев инфицирования.

За сутки число погибших в городе выросло на 651 человек. Количество случаев заражения увеличилось на 6,7 тысяч.

В больницах с диагнозом COVID-19 находятся более 25 тысяч, сообщает The Guardian.

США остается страной, в которой складывается самая тяжелая ситуация по заболеванию. Заражены в общей сложности более полумиллиона человек, 18,6 тысяч скончались.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что страна пересмотрит вопрос финансирования Всемирной организации здравоохранения. По его словам, организация не демонстрирует результатов, которых от нее ждут.