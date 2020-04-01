Правительство обяжет граждан вести дневник о самочувствии на портале Госуслуг

Все, приезжающие в Россию граждане, обязаны отбыть дома положенный срок на карантине, и каждый день в изоляции заполнять журнал о своем самочувствии на портале Госуслуги. Также там нужно будет подтверждать, что люди остаются дома. Это новая мера, которую премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин ввел в целях борьбы с распространением инфекции и исключения новых случаев завозного коронавируса.

«Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа», - отметил Мишустин, на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

По словам премьер-министра, в Минкомсвязи сейчас внедряют систему сбора данных о гражданах РФ, возвращающихся на родину. Для того, чтобы они смогли пройти паспортный контроль на границу, пассажирам следует на портал «Госуслуги» заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения, особенно адрес своего проживания на время предусмотренного карантина.

Нахождение на карантине прибывших граждан будет контролироваться с помощью операторов связи. В случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать информацию о данных лицах в правоохранительные органы, в том числе МВД РФ.