Госдума приняла закон о продаже лекарств через интернет

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий продавать безрецептурные лекарства через интернет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит правительство РФ», - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Такие меры принимаются в связи с распространением в нашей стране коронавируса. По словам Володина, это очень важная мера в условиях режима самоизоляции.