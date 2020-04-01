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Кремль: решение о переносе парада Победы в Москве не принималось

Наталия Майорова
13:02 01.04.2020
Никаких решений по данному вопросу пока не было, отметил Песков.
Кремль: решение о переносе парада Победы в Москве не принималось
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Дата проведения Парада Победы в российской столице не менялась. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль, тем не менее, наблюдает за обстановкой.

«Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», - сказал Песков.

Юбилейный Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. Визит в российскую столицу на 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны уже подтвердили лидеры 17 стран

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