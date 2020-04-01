В Кремле пожелали скорейшего выздоровления главврачу медцентра в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления главврачу медицинского центра в Коммунарке Денису Проценко, у которого был обнаружен коронавирус.

«Ему наши общие аплодисменты и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй», - сказал Песков.

О болезни Дениса Проценко стало известно накануне. Главврач больницы в Коммунарке продолжает работать дистанционно.

В этот медцентр поступает больше всего заболевших COVID-19 пациентов. За сутки там приняли 26 человек, а выписали 36. Всего в медучреждении находится 306 больных, у 153 из них подтвержден коронавирус.

Пациенты записали обращение к врачам, в котором выразили благодарность за их труд.