В Рособрнадзоре прокомментировали порядок сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

Провести ЕГЭ для всех выпускников на дому из-за коронавируса в России нет возможности. Это связано с отсутствием технологий, которые позволили бы это сделать. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Пункты сдачи экзамена дома работают только для детей с проблемами здоровья.

При этом ЕГЭ в этом году могут перенести на еще более поздний срок, только если сдвинется учебный год.

«Система единая, она завязана с учебным годом в школах, он должен закончиться. У нас коридор именно между концом учебного года и началом поступления, и мы в рамках этого коридора менять ничего не можем. Какие-то дополнительные сроки про единый государственный экзамен, они будут согласовываться, перенос - только с окончанием учебного года», - заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

Минпросвещения страны ранее приняло решение о переносе основных сроков ЕГЭ на июнь.