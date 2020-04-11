«Все возможно»: астронавт оценил шансы завоза коронавируса на МКС
Шансы попадания коронавируса на Международную космическую станцию практически нулевые, однако на практике «все возможно», считает астронавт NASA Крис Кэссиди. Такое заявление он сделал во время телебрифинга с МКС 10 апреля.
«Все возможно… но, думаю, шансы, что мы могли (завезти вирус) почти нулевые», - сказал он журналистам.
Кэссиди прибыл на станцию 9 апреля. По его словам, с конца февраля его предполетная подготовка не выходила за пределы тренировочной базы в России, а взаимодействовал он только с причастными к старту людьми. Он отметил, что новая миссия ощущается иначе из-за глобального кризиса на Земле.
«Для нас совершенно нереально видеть всю эту ситуацию, разворачивающуюся на планете под нами», - уточнил астронавт.
На борту МКС, помимо Кэссиди, в данный момент находятся астронавты NASA Джессика Мейр и Эндрю Морган, а также российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.