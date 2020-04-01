В России увеличили размер социальной пенсии

С 1 апреля 2020 года для граждан России были проиндексированы выплаты по социальным пенсиям на 6,1%.

По данным министерства труда, повышение коснется четырех миллионов пенсионеров.

Помимо этого, увеличение пенсий произойдет для военным, которые проходили службу по призыву, пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам и гражданам, пострадавшим в результате техногенных и радиационных катастроф.

В ведомстве отметили, что расходы на индексацию составят 2,41 миллиарда рублей в месяц.