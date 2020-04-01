Украинская провокация по «прорыву» в Крым сорвалась из-за коронавируса

Украинская акция «Марш на Крым» по прорыву через российскую границу сорвалась из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил организатор акции, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Чубаров отложил акцию, планировавшуюся на 3 мая, на неопределенный срок в связи с распространением COVID-19 на Украине.

Информация о запланированном марше ранее появлялась в украинских СМИ, тогда Чубаров выступал с соответствующими заявлениями. По его словам, впереди колонны должны пойти члены «Меджлиса»*, украинские депутаты и «западные партнеры».

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала акцию провокацией и призвала украинскую сторону отказаться от нее.

* «Меджлис крымско-татарского народа» - запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской