Сбежавшую пациентку с коронавирусом задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка с положительным тестом на коронавирус отказалась от госпитализации и сбежала. Она решила скрыться на такси в другом регионе, но полицейским удалось ее задержать, сообщили в пресс-службе МВД.

Несколько оперативников в защитных костюмах окружили машину, на которой ехала девушка. Жестами водителю объяснили, куда нужно ехать, и автомобиль в сопровождении патрульных отправился в инфекционную больницу.

Девушку госпитализировали. Изолировать пришлось и водителя, а также его сожительницу, которая тоже была в машине.