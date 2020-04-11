В Москве разъяснили правила перемещения по городу госслужащих и работников СМИ

Госслужащим и сотрудникам СМИ для поездок по Москве во время пропускного режима достаточно предъявить удостоверение. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мера касается передвижения на такси и любом другом транспорте, пояснил он в интервью РИА Новости.

С 13 апреля на территории Москвы в связи с эпидемией коронавируса начинает действовать пропускной режим. В первую очередь пропуска будут выдавать для поездок на работу, затем и для других целей, в том числе и для передвижения внутри районов.

Ранее сообщалось, что обязанностью проверять цифровые пропуска у граждан наделят таксистов. Правило начнет действовать с 15 апреля.