Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч
Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19.
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Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса.
В субботу, 11 апреля, США вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19, обогнав Италию.
Согласно последней информации, в Соединенных Штатах было зарегистрировано 519 453 случаев заболевания коронавирусом, 20 071 человек скончались.