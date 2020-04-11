Число жертв коронавируса в США превысило 20 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 20 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса.

В субботу, 11 апреля, США вышли на первое место в мире по числу жертв COVID-19, обогнав Италию.

Согласно последней информации, в Соединенных Штатах было зарегистрировано 519 453 случаев заболевания коронавирусом, 20 071 человек скончались.