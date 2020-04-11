В Москве таксисты начнут проверять у пассажиров цифровые пропуска

Московские таксисты после введения дополнительных ограничений на осуществление перевозок будут обязаны проверять у пассажиров наличие спецпропуска. В случае, если таковой отсутствует, поездка продолжена не будет. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Они (таксисты - прим. ред.) обязаны проверять наличие цифрового кода, если у пассажира нет такого цифрового кода, начиная с 15 апреля, то они его не повезут», - цитирует его РИА Новости.

Сами же водители такси получают цифровой пропуск для осуществления своей рабочей деятельности.

Ранее в Москве приостановили свою работу сервисы каршеринга. Спрос на данную услугу во время самоизоляции, по данным Собянина, упал примерно на 60%. В связи с этим, а также с затрудненным выполнением дезинфекции при пользовании автомобилями, было принято решение временно остановить работу каршеринга.