СМИ: переговоры ОПЕК+ и Мексики продолжатся в субботу

Альянс ОПЕК+ продолжит в субботу, 11 апреля, переговоры с Мексикой в рамках мер по стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник.

«Переговоры ОПЕК+ с Мексикой продолжатся в субботу», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению добычи нефти при условии, что к ней присоединится Мексика. От страны теперь ожидают сокращения добычи на 350 тысяч баррелей в сутки.

Однако мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор позже заявил о готовности поддержать соглашение при условии временного сокращения добычи только на 100 тысяч баррелей в сутки.