Буланова подтвердила, что находится в реанимации

Татьяна Буланова находится в реанимации. Эту информации певица подтвердила телеканалу «Звезда». С каким именно диагнозом она была госпитализирована, не уточнила.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистку экстренно доставили в больницу Санкт-Петербурга. По неподтвержденным данным, у нее возникли проблемы с сердцем.

Отмечалось, что в ближайшее время 51-летняя Буланова пройдет полное обследование.