Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,6 миллиона человек. Скончались к этому моменту около 99,7 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Европе - 839 257. В мире коронавирусом заражены на данный момент 1 610 909 человек, а 99 690 человек умерли.

Отметим, Соединенные Штаты занимают первую строчку по числу жертв инфекции. По последним данным Университета Джона Хопкинса, количество смертей в США равно 18 860.