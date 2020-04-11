Звери на воле: закрытые на карантин города заполонили дикие животные
Оставленные без присмотра дикие звери покинули зоопарки и бродят по улицам в поисках пищи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В городах Японии и Индии на улицы вышли дикие животные. В условиях карантина звери, оставшиеся в зоопарках без присмотра, пытаются самостоятельно найти себе пищу.
Так, в японском городе Нара во время похода в ближайший магазин легко можно встретить оленя. В Нью-Дели животных на улицах больше: обезьяны, коровы и бездомные собаки.
В Индии, по последней информации зафиксировано 8339 случаев заражения, в Японии - 6005.