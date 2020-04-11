Против Харви Вайнштейна выдвинули новые обвинения

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новый эпизод об изнасиловании в деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Жертва утверждает, что Вайнштейн напал на нее в отеле в Беверли-Хиллз в мае 2010 года.

Впервые женщина была допрошена осенью 2019 года как возможный свидетель по делу продюсера, говорится в сообщении прокуратуры. В прошлом месяце она предоставила детективам информацию, подтверждающую, что инцидент произошел в пределах 10-летнего срока исковой давности.

«Если мы обнаружим новые свидетельства о ранее незарегистрированном преступлении... Мы откроем расследование и будем решать вопрос о предъявлении дополнительных обвинений», - заявила прокурор округа Джеки Лейси.

Ранее суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к 23 годам заключения за сексуальное насилие. В преступлениях его обвинили десятки женщин, включая известных американских актрис Анджелину Джоли и Уму Турман. Скандал привел к увольнению продюсера. Позже он принес извинения женщинам, однако своей вины в насильственных действиях не признал.