СМИ: в Петербурге экстренно госпитализирована Татьяна Буланова
По информации журналистов, у певицы возникли проблемы с сердцем.
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Певица Татьяна Буланова была госпитализирована в одну из клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщает паблик «112».
По его данным, у артистки возникли проблемы с сердцем. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. По информации других СМИ, Буланова находится в сознании. В ближайшее время будет проведено полное обследование.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.